Super-heróis na bagagem e treino em burocracia. Atletas portugueses continuam a rumar a Tóquio

A contagem decrescente para os Jogos Olímpicos continua. Os atletas portugueses continuam a viajar a conta-gotas e, esta sexta-feira foi a vez dos elementos do atletismo, ciclismo e ténis de mesa.

Patricia Mamona quer tornar 2021 ainda mais especial, depois de, já este ano, ter conquistado o Campeonato da Europa de triplo salto em pista coberta. Já Francisco Belo leva na bagagem um "Hulk" para dar sorte no lançamento do peso.

No ciclismo de estrada masculino, João Almeida e Nélson Oliveira estão confiantes num bom resultado.

No triplo salto masculino, Pichardo tem a melhor marca mundial do ano e é o grande favorito da competição. Nélson Évora já ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e vai para as quartas Olimpíadas, mas diz que vai ser "especial como a se fosse a primeira".