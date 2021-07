Tóquio2020. Nutricionista integra pela primeira vez a Missão de Portugal

A pedido dos atletas, e depois de cinco anos de trabalho, a nutricionista Cláudia Minderico vai integrar a Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"É a primeira vez que temos uma nutricionista na missão. A direção clínica deste ciclo olímpico apostou nesta área de intervenção depois do trabalho ao longo dos últimos cinco anos, que culmina agora com a viagem a Tóquio e integração na missão olímpica", confirmou Cláudia Minderico

A nutricionista integra a Direção de Medicina Desportiva do Comité Olímpico de Portugal (COP), que é chefiada pelo médico José Gomes Pereira e conta ainda com a psicóloga Ana Bispo Ramires.

À agência Lusa, Cláudia Minderico reconheceu que a nutrição é um "ponto central da preparação dos atletas", que estão cada vez mais despertos para temas além do treino desportivo e que partiu deles o pedido de terem em Tóquio a presença de um profissional de nutrição.

Se é verdade que nenhum atleta consegue chegar aos resultados que ambiciona sem um treino específico, trabalho e dedicação, a nutricionista não tem dúvidas de que o seu contributo pode ser decisivo para os portugueses se destacarem entre os melhores do mundo em Tóquio2020.

"As adaptações induzidas pelo treino são potenciadas ou, por outro lado, podem ficar comprometidas se não tiverem os nutrientes adequados para as suportar e fomentar. O treino realiza-se com um determinado volume e intensidade com o objetivo de atingir determinadas adaptações fisiológicas, que obviamente estão dependentes da qualidade e quantidade de nutrientes, sobretudo no pré e pós exercício", explicou a nutricionista.