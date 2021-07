Jogos Olímpicos. Dança de Telma Monteiro e Nelson Évora torna-se viral

A Missão de Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 foi esta sexta-feira representada por 17 atletas no desfile da Cerimónia de Abertura, numa delegação liderada pelos porta-estandartes Telma Monteiro e Nelson Évora que se mostraram muito animados e com a energia mais do que renovada.

O momento não deixou indiferente nem os comentadores britânicos da Eurosport, nem os utilizadores do Twitter que já partilharam as imagens inúmeras vezes.

"Eles estão prontos. Bem, pelo menos alguns deles", disse um dos comentadores britânicos da Eurosport.

"Possivelmente, demasiado", acrescentou outra comentadora.

Veja o vídeo do momento que se tornou viral:

No backstage, o ambiente também era de festa.

A delegação portuguesa foi a 169.ª a desfilar e entrou às 21:14 locais (14:14 em Lisboa) no Estádio Nacional de Tóquio, palco da "minimalista" Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com marcas da pandemia de covid-19, não só pela ausência do público, mas pelo uso de máscara por todos os atletas.

Portugal vai estar representado por 91 atletas - porque o surfista Frederico Morais anunciou esta sexta-feira a desistência, por estar infetado com o novo coronavírus -, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, hoje inaugurados oficialmente, após o adiamento em um ano, devido à pandemia de covid-19, e que vão ser disputados até 08 de agosto.