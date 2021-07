As imagens do combate que deu o bronze a Jorge Fonseca nos Olímpicos de Tóquio

O bicampeão do mundo em -100 kg impôs-se ao canadiano Shady Elnahas, por waza-ari, no combate pela primeira presença nacional do pódio na capital nipónica, depois de ter sido arredado da final pelo sul-coreano Cho Guham.

Para o português, nascido em São Tomé e Príncipe, o bronze chegou na casa onde se anunciou como principal 'estrela' da sua categoria de peso, dado que em 2019 venceu aqui o primeiro de dois Campeonatos do Mundo.

O bronze de Jorge Fonseca confirma a ascensão em preponderância de uma modalidade com cada vez mais presença e disseminação no país desde o final do século XX.