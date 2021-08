Rui Costa publica mensagem de parabéns ao canoísta Fernando Pimenta

O presidente do Benfica, Rui Costa, publicou esta terça-feira uma mensagem de parabéns ao canoísta Fernando Pimenta, atleta do clube, pela medalha de bronze conquistada na prova de K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Numa mensagem publicada no sítio oficial dos "encarnados", Rui Costa assinalou "o feito alcançado esta madrugada em Tóquio" pelo canoísta português e destacou que "os portugueses, e os benfiquistas em particular, estão orgulhosos" da sua prestação.

"Quero ressaltar o empenho e o espírito de superação que te permitiram elevar de novo o nome de Portugal nos Jogos Olímpicos, em mais um exemplo de excelência para toda a nação benfiquista. Obrigado pela alegria que deste ao país e ao Benfica. Parabéns, Fernando!", escreveu o presidente do Benfica.

Pimenta, de 31 anos, que se tinha sagrado vice-campeão olímpico em Londres 2012, em K2 1.000 metros, ao lado de Emanuel Silva, terminou a prova de K1 1.000 metros de Tóquio 2020 em 3.22,478 minutos, apenas atrás dos húngaros Balint Kopasz, novo recordista olímpico, com 3.20,643, e Adam Varga (3.22,431).

Com três medalhas conquistadas em Tóquio 2020, uma vez que o judoca Jorge Fonseca alcançou a de bronze na categoria de -100 kg e Patrícia Mamona arrebatou a de prata no triplo salto, Portugal já igualou o melhor pecúlio em Jogos Olímpicos, reeditando as três subidas ao pódio de Los Angeles 1984 e Atenas 2004.

Portugal passou a contar com um total de 27 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos (quatro de ouro, nove de prata e 14 de bronze), duas das quais na canoagem, ambas com a participação de Fernando Pimenta, que integra agora o restrito grupo de atletas lusos com dois pódios no maior evento desportivo mundial, juntamente com os atletas Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro e o cavaleiro Luís Mena Silva.