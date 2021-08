Jogos Paralímpicos. Imperador Naruhito estará na cerimónia de abertura

O imperador Naruhito estará presente na cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, informou esta quinta-feira o gabinete de imprensa da Casa Imperial do Japão.

Tal como aconteceu na abertura dos Jogos Olímpicos em 23 de julho, o imperador terá a missão de declarar abertos os Jogos, que irão decorrer entre 24 de agosto e 05 de setembro.

De acordo o gabinete de comunicação, o imperador Naruhito estará uma vez mais na cerimónia sem a imperatriz Masako, numa cerimónia igualmente mais restrita, devido ao contexto da pandemia da covid-19.

Os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 irão contar com 4.400 atletas de 160 países, e a competição decorrerá sem público.

Portugal chega aos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 com uma comitiva de 33 atletas, com "muita esperança", mas consciente de que a conquista de medalhas será "complicada", sobretudo devido às dificuldades de preparação impostas pela pandemia de covid-19.

Ao longo de 10 participações em Jogos Paralímpicos, nove das quais consecutivas, Portugal conquistou 92 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo o atletismo, com 53, o boccia, com 26, e a natação, com nove, as três modalidades com mais pódios.

