A história de vida da jovem nadadora Haven Shepherd tem corrido o mundo. Para além de ser vista como um exemplo de superação, é protagonista de um episódio dramático na infância.

No Vietname, os seus pais biológicos amarraram-se a uma bomba e fizeram-na explodir com Haven nos braços, quando tinha apenas 14 meses. Os dois morreram, mas a bebé sobreviveu. Os ferimentos obrigaram a que as suas duas pernas fossem amputadas.

Ainda pequena, foi adotada por um casal que a levou para os Estados Unidos, país que agora representa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

"Tens que olhar para o lado positivo da vida. Eu sei que tive uma situação muito má, mas saí dela, tive uma segunda oportunidade. Estou muito grata por me terem salvado. Não entrei em choque e apenas perdi as minhas pernas. Poderia ter perdido a vida", disse numa entrevista ao Comité Paralímpico Internacional.

Entra nos Jogos Paralímpicos com o objetivo de se divertir e não quer alimentar grandes expectativas, mesmo depois de ter conquistado duas medalhas Jogos Parapan-americanos de Lima, há dois anos.

"Não vou entrar com grandes expectativas, porque se tu estabeleces expectativas para ti, ficarás sempre desapontado", afirmou.

A jovem, para além de nadadora, também pratica Crossfit e faz campanhas como modelo para várias marcas.