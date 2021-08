Ibrahim é a sensação dos Paralímpicos. É o único jogador de ténis de mesa sem braços

As imagens do atleta egípcio nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, são impressionantes. Ibrahim Hamadtou é o único mesatenista do mundo que não tem braços. Serve a bola com o pé e joga com a raquete na boca.

Nasceu no Egito em 1973 e perdeu os braços num acidente de comboio, aos 10 anos.

Mais tarde, começou a treinar secretamente e a trabalhar técnicas para conseguir ser um dos melhores mesatenistas paralímpicos.

Molly Darlington

O desporto foi um refúgio. Cumpriu o sonho de se estrear em Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Este ano, em Tóquio, foi eliminado, mas continua a ser visto como um exemplo e uma inspiração.