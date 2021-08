Jogos Paralímpicos em fotografias. O grito da vitória

O atleta indiano Sumit Sumit não contém a alegria ao conquistar a medalha de ouro na prova de lançamento do dardo F64. Além do primeiro lugar, bateu também o recorde do mundo.

Seja no voleibol sentado, na corrida de 1.500 metros, no basquetebol em cadeira de roda ou em qualquer modalidade, os atletas dão o seu melhor por um lugar no pódio.

