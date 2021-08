Paralímpicos. Portugueses somam três triunfos e cinco derrotas no boccia individual

Portugal fechou com três vitórias e cinco derrotas o segundo dia dos torneios individuais de boccia dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, com Cristina Gonçalves (BC2) e José Macedo (BC3) a repetirem os triunfos alcançados no sábado.

No torneio de BC3 José Macedo, que soma medalhas em seis edições de Jogos Paralímpicos, conseguiu o segundo triunfo, ao impor-se ao sul-coreano Hansoo Kim, por 4-3.

Na mesma categoria, Avelino Andrade e Ana Sofia Costa, que se defrontaram no sábado, foram ambos derrotados por 9-0 pelo japonês Kazuki Takahashi e pelo grego Grigorios Plychronidis, respetivamente.

Cristina Gonçalves, em BC2, manteve o pleno de vitórias, ao derrotar Diana Tsyplina do Comité Paralímpico da Rússia, por 8-3, enquanto em BC1 André Ramos alcançou a sua primeira vitória paralímpica ao bater o eslovaco Tomas Kral por 11-0.

Ainda na classe BC2, Nelson Fernandes perdeu com o israelita Nadav Levi, por 5-2, e Abílio Valente foi derrotado por eslovaco Rastislav Kurilak, por 7-2.

Na classe BC4, Carla Oliveira somou o segundo desaire ao perder com o chinês Yuansen Zheng, por 10-2.

Portugal, que soma 26 medalhas no boccia em Jogos Paralímpicos, está representado na modalidade nos Jogos Tóquio2020 por 10 atletas, nas quatro categorias e nas variantes de pares e equipas.

O quinto dia de competição ficou marcado pelo bronze conseguido por Miguel Monteiro na final do lançamento do peso F40, que garantiu a primeira medalha para Portugal na presente edição dos Jogos Paralímpicos, que decorrem até 05 de setembro.