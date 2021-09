Paralímpicos. Daniel Videira termina em sexto na final dos 400 metros livres S6

O nadador Daniel Videira terminou hoje na sexta posição a final dos 400 metros livres S6, dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, alçando o 13.º diploma para Portugal e a melhor classificação da natação lusa até ao 10.º dia de competição.

Videira, que na sexta-feira disputa as eliminatórias dos 100 metros costas S6, nadou a final em 5.24,92 minutos, melhorando o tempo feito nas eliminatórias da manhã (5.26,88).

O brasileiro Henrique Glock arrecadou a medalha de ouro, com a marca de 4.54,42, ficando o italiano António Fantin com a prata (4.55,70) e o russo Viacheslav Lenskii, que compete sob bandeira do comité paralímpico do seu país, com o bronze 5.04,84.

Portugal, que está representado nos Jogos Paralímpicos por 33 atletas, entre os quais seis nadadores, conquistou até ao 10.º dia de competição, uma medalha de bronze, no lançamento do peso F40, e 13 diplomas.

