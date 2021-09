Funeral de Jorge Sampaio com intervenções do Presidente da República e do primeiro-ministro

O funeral de Jorge Sampaio realiza-se amanhã no cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

A cerimónia contará com intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Também a família deverá intervir nesta cerimónia, que está previsto terminar às 13:00.

Nessa altura, o cortejo segue para o cemitério do Alto de São João, onde vai decorrer o funeral do antigo Presidente da República.

