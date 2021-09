Minuto de silêncio em memória de Jorge Sampaio nos jogos do campeonato

Todos os jogos de futebol deste fim de semana vão começar com um minuto de silêncio em memória de Jorge Sampaio.

No futebol, Jorge Samapaio deixa o legado de ter sido um dos fundadores do sindicato dos jogadores, conforme recorda Pedro Proença na nota de pesar da Liga de Clubes, onde salienta o papel do ex-Presidente a impulsionador da modalidade.

Fernando Gomes, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, recordou o "homem digno e íntegro", que "honrou a política e foi um exemplo de civismo".

O Sporting, clube do coração, recorda o sócio 3109 como um sportinguista de sempre e um democrata permanente. O Benfica diz que o desporto foi um dos múltiplos setores beneficiários da vasta obra de Jorge Sampaio e Pinto da Costa recordou o Dragão de Honra que lhe atribuiu em 1999.

