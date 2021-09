Adeus a Jorge Sampaio marcado pelo discurso emocionado dos filhos

A cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos ficou marcada pelo discurso emocionado dos filhos e pelas palavras do Presidente da República, que o descreveu como um herói. No início do cortejo, em frente ao Palácio de Belém, houve um aplauso longo ao antigo Presidente da República.

No claustro do Mosteiro dos Jerónimos, o Presidente Jorge Sampaio, melómano, teve na cerimónia fúnebre um espelho das paixões em vida. Foi a derradeira homenagem, com honras de Estado e ao mais alto nível, a um Presidente que em jovem sonhou ser maestro.

O corpo de Jorge Sampaio esteve desde o fim da manhã de sábado em câmara ardente no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu dos Coches, junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, e foi transportado hoje para o Mosteiro dos Jerónimos, para esta sessão evocativa.

