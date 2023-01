Câmara de Loures prevê investimento de nove milhões de euros para as JMJ

A Câmara de Loures vai investir 9 milhões de euros para as Jornadas Mundiais da Juventude e acredita que o valor não seja ultrapassado. Esta tarde na SIC Notícias, o presidente da Câmara socialista adiantou que a ideia é aproveitar a frente ribeirinha de Loures para lazer depois do evento.

"O esforço que o município de Loures fez através desse entendimento com o Governo, com a Igreja e a própria Câmara de Lisboa é em grande medida em infraestruturas (...) para que depois se possa fazer um grande espaço verde, de recreio".

Ricardo Leão referiu que os trabalhos "decorrem a bom ritmo" e manifestou o seu otimismo relativamente aos impactos futuros da obra, na frente ribeirinha de 70 hectares.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.