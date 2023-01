Cultura

Rock in Rio no espaço e palco das Jornadas? "Para já", mantém-se na Bela Vista

Organização do Rock in Rio nega a existência de uma "conversa concreta" com a Câmara de Lisboa. A próxima edição do festival realiza-se em 2024. Na última edição, houve um dia com "casa cheia": 80 mil pessoas estiveram na Bela Vista.