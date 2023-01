JMJ: Estado assinou 24 contratos, a maioria por ajuste direto

O Estado já assinou 24 contratos públicos para a organização das Jornadas Mundiais da Juventude, quase todos por ajuste direto. Os contratos de empreitadas e serviços de assessoria totalizam quase 14 milhões de euros, até agora. Trata-se de uma pequena parte do que deverá custar a vindo do Papa a Portugal.

A chegada do Papa vai juntar cerca de 1,5 milhões de jovens de todo o mundo. O ponto mais alto está reservado para a vigília noturna e a missa no Parque Tejo. Porém, o investimento não se destina apenas ao Parque das Nações, mas a outros pontos estratégicos da capital, estando previstos dezenas de outros grandes eventos.

O epicentro das Jornadas Mundiais da Juventude será no Parque verde Tejo-Trancão e ainda há outros palcos importantes na capital, no Parque Eduardo VII, Terreiro do Paço, Alameda Dom Afonso Henriques e Parque Belavista.

No Portal Base, consultado pela SIC estão registados 24 contratos, a maioria relacionados com empreitadas, serviços de assessoria de profissionais especializados e estudos, quase sempre por ajuste direto.

As autarquias justificam que não tinham tempo para lançar concursos públicos e se o fizesse havia o risco dos contratos não serem executados a horas.

Os detalhes do programa ainda não estão fechados, muito menos o plano de viagem do Papa em território nacional e nem sequer está confirmada a visita ao Santuário de Fátima.