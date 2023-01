Jornadas Mundiais da Juventude: quanto gastaram outros países?

O Governo esclarece que vai gastar 30 milhões de euros com as Jornadas Mundiais da Juventude, e não os 36 milhões que até aqui eram anunciados.

Esta é uma despesa menor já que o valor do IVA reverte integralmente a favor do Estado.

Além dos gastos com a montagem de algumas infraestruturas, o país garante a segurança, o socorro e os transportes dos participantes.

As responsabilidades e compromissos assumidos pelo Estado na Jornada Mundial da Juventude poderão ir "até aos 21,8 milhões de euros", refere uma nota enviada pelo Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

A este montante somam-se 8,2 milhões de euros de um contrato "adjudicado pela IP (Infraestruturas de Portugal) para a deslocação do terminal de contentores".

"Total da despesa do Estado: 30 M€", sem ser aqui considerado o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), já que este reverte a favor do Estado, diz o Governo na nota, onde acrescenta que "o Estado participará também através do apoio, nomeadamente, na área da saúde, segurança, socorro e mobilidade".