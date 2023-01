"As pessoas estão sensíveis aos gastos públicos, gastar cinco milhões num altar é um exagero"

Luís Marques Mendes disse, no habitual espaço de comentário na SIC, que a polémica em torno dos custos das Jornadas Mundiais da Juventude está a acontecer por um conjunto de vícios nacionais e dá o exemplo da falta de coordenação.

O comentador da SIC considera que seria importante se ambas as partes da organização (Governo e Câmara de Lisboa) conversassem. Sugere ainda que "houvesse apenas um comando único".

"Hoje, as pessoas são muito sensíveis aos gastos públicos. O país mudou e as pessoas mudaram. Há uns anos atrás, as pessoas não se indignavam tanto com grandes gastos", afirmou.