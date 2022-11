Gil Vicente procura bom resultado na estreia europeia frente ao Riga

O Gil Vicente defronta hoje o Riga na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, e vai procurar um bom resultado na Letónia na partida que marca a estreia do clube nas competições europeias.

Face ao quinto lugar na edição 2021/22 da I Liga, o conjunto de Barcelos vai disputar o acesso à fase de grupos da terceira competição da UEFA, onde chegará se ultrapassar o conjunto da Letónia e ainda os escoceses do Dundee United ou os neerlandeses do AZ Alkmaar no 'play-off'.

Já o Riga chega a esta fase depois de ultrapassar duas pré-eliminatórias, a primeira face aos norte-irlandeses do Derry City (2-0 fora e 2-0 em casa) e a segunda perante os eslovacos do Ruzomberok (3-0 fora e 2-1 em casa).

O Gil Vicente vai cumprir o primeiro encontro oficial da temporada, sob o comando de Ivo Vieira, que só assumiu a liderança da equipa em 28 de junho, depois da saída de Ricardo Soares para os egípcios do Al-Ahly.

Em contraponto, a equipa da Letónia tem o campeonato já numa fase adiantada e segue no terceiro lugar, somando, após 23 jornadas, um total de 47 pontos (menos um jogo), contra 52 do RFS e 60 do líder Valmiera (mais um jogo).

O jogo de hoje está agendado para as 18:00 (hora de Lisboa) e terá arbitragem do norueguês Jakob Kehlet, com o jogo da segunda mão marcado para 11 de agosto, em Barcelos, às 20:00.