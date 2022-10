Liga dos Campeões: PSG espera fazer grande jogo frente a "um adversário que está invencível"

O treinador do Benfica disse esta terça-feira que o encontro frente ao Paris Saint-Germain, na quarta-feira, é uma oportunidade para melhorar a situação da equipa no grupo H da Liga dos Campeões de futebol, por ser disputado na Luz.

Roger Schmidt lembrou, em conferência de imprensa no Seixal, que os encarnados somaram "duas vitórias nos dois primeiros jogos" e que, por isso, mantêm intactas as suas possibilidades de "qualificação para a fase a eliminar", repetindo a ideia de que "jogar em casa, numa fase de grupos, é sempre uma boa oportunidade para melhorar a posição".

O Benfica defronta, no entanto, "uma das melhores equipas do mundo" e, por isso, Schmidt acredita que não precisa de motivar os jogadores, pois eles estão "motivados por si mesmos", mas lembrou que "a motivação por si só não chega".

Já Christophe Galtier, treinador do Paris Saint-Germain (PSG), mostrou-se muito cauteloso na abordagem ao encontro desta quarta-feira frente ao Benfica.

O treinador parisiense acredita que pode arrancar da Luz um bom resultado frente a "um adversário que está invencível e cheio de confiança".

"O Benfica vai atacar, faz parte do ADN do treinador, é uma equipa que pressiona muito na primeira fase de construção. O estádio vai estar a apoiar o Benfica. Tenho jogadores que estão habituados a jogar nestas condições. Temos qualidade e com muita concentração podemos fazer um bom jogo", disse.