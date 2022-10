Benfica e PSG mantêm-se invictos com empate na Luz

O Benfica e o Paris Saint-Germain empataram esta quarta-feira por 1-1, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Messi foi o primeiro a marcar pela equipa francesa aos 22 minutos. Aos 41 minutos, Danilo Pereira fez um autogolo a favor do Benfica.

Com este resultado, as duas equipas mantêm-se invictas, não só na Champions, como também nos campeonatos nacionais. No grupo H da competição europeia somam o mesmo número de pontos, 7. O PSG fica em primeiro lugar porque tem mais golos.