"Não aconselho a nenhum jogador": Ricardo Horta quebra silêncio sobre interesse do Benfica

À margem do jogo do Sporting de Braga com o Saint-Gilloise, para a 3.ª jornada do grupo H da Liga Europa, Ricardo Horta falou esta quarta-feira pela primeira vez sobre a abordagem do Benfica no verão.

“Posso dizer que não aconselho a experiência a nenhum jogador. Pelo muito que eu passei, pelo muito que se falou e que se inventou também. Mas já passou, já não há volta atrás, é passado”, disse Ricardo Horta, em declarações à SIC Notícias.

O avançado do SC Braga confirmou que “houve interesse do Benfica” na sua contratação, mas reitera que “agora o caminho é para a frente” e o foco está no clube minhoto.

Ricardo Horta protagonizou uma das “novelas” do último mercado de transferências. Apesar do forte interesse do Benfica na contratação do avançado, a transferência de Horta Luz não se efetivou.