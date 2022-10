Ricardo Horta promete SC Braga a "dar tudo" para voltar às vitórias

Ricardo Horta disse esta quarta-feira que o Sporting de Braga vai "dar tudo para voltar às vitórias" na receção ao St. Gilloise, na quinta-feira, na terceira jornada do grupo D da Liga Europa de futebol, depois da derrota no Dragão.

Na passada sexta-feira, na oitava jornada da I Liga, os bracarenses perderam pela primeira vez esta temporada, diante do FC Porto (4-1), após nove jogos em que tinha registado apenas um empate e oito vitórias (campeonato e Liga Europa).

"Vínhamos de um percurso sem derrotas, um percurso muito bom até ao último jogo, que infelizmente perdemos, mas a equipa soube reagir muito bem. Trabalhámos esta semana para reagir a essa derrota e tenho a certeza que vamos apresentar uma equipa muito competitiva, com muita vontade de vencer, vamos dar tudo para voltar às vitórias", afirmou o 'capitão' do Sporting de Braga na conferência de imprensa de antevisão.

Ricardo Horta frisou a importância de ganhar para o Sporting de Braga continuar com o objetivo de vencer o grupo.

"A nossa ideia passar por ficar em primeiro lugar no grupo D] e, para isso, temos não só que ganhar o jogo de amanhã [quinta-feira], mas também os outros. Vai ser um jogo contra uma equipa muito difícil, que também tem seis pontos, que joga bem, acho que vai ser um bom jogo", disse.

O melhor marcador da história do Sporting de Braga assumiu maior responsabilidade da equipa minhota para o jogo de quinta-feira.

"Claro que sim, temos responsabilidade em todos os jogos, quando entramos em campo é sempre para vencer e amanhã [quinta-feira] não vai ser exceção. Sabemos que podemos aumentar a vantagem para o rival e vamos ter as nossas dinâmicas bem definidas para conquistar os três pontos", disse.

O internacional português disse que a equipa fez uma análise ao St. Gilloise, "que joga num sistema de 5x3x2", diferente do atual do Sporting de Braga, mas "parecido com o do ano passado".

"Sabemos das virtudes e debilidades que eles têm", vincou.

Questionado pela imprensa belga sobre o facto do campeonato belga ser visto como menos forte que o português, mas o Club Brugge ter goleado recentemente o FC Porto, no Dragão, por 4-0, para a 'Champions', Ricardo Horta disse esperar que o St. Gilloise "não faça nenhuma gracinha" semelhante quinta-feira.

"Não conhecendo o campeonato belga, sabemos que é muito competitivo, tal como o nosso, e tem muitas boas equipas, como ficou demonstrado nessa vitória do Brugge. Mas, espero que o St. Gilloise não faça nenhuma gracinha amanhã [quinta-feira] ", disse.

Depois de um início de época conturbado, em que muito se falou sobre a sua possível saída para o Benfica, Ricardo Horta disse sentir-se "bem" atualmente.

"É um motivo de grande orgulho estar na história do Braga [como melhor marcador da história do clube] , as minhas épocas têm refletido isso. Mas, à parte disso, estou focado no jogo de amanhã [quinta-feira] e em ajudar a equipa a conquistar os três pontos que serão muito importantes para nós", concluiu.

Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo D, com seis pontos, e Union St. Gilloise, segundo, também com seis, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pela árbitra francesa Stéphanie Frappart.