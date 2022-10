Union Saint-Gilloise vence antes de defrontar Sporting de Braga na Liga Europa

O Union Saint-Gilloise, adversário do Sporting de Braga no Grupo D da Liga Europa, venceu este sábado por 3-0 em casa do OH Leuven, para a 10.ª jornada do campeonato belga de futebol, liderado pelo Antuérpia.

Christian Burgess, aos 12 minutos, Ismael Kandouss, aos 20, e Dante Vanzeir, aos 68, foram os marcadores dos golos do Union Saint-Gilloise, que segue na quarta posição do campeonato belga, com 19 pontos, a oito do primeiro posto.

Sporting de Braga e Union Saint-Gilloise lideram o Grupo D da Liga Europa, com seis pontos, e defrontam-se na quinta-feira, em Braga, em jogo referente à terceira jornada. O Union Berlim (Alemanha) e o Malmö (Suécia) ainda não pontuaram.