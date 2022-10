Champions: Benfica e PSG voltam a empatar e mantêm duelo intenso pela liderança

Killyan Mbappé adiantou o PSG no marcador aos 40 minutos após a conversão de uma grande penalidade, cometida por António Silva.

O Benfica e o PSG empataram, esta terça-feira, 1-1 no Parque dos Príncipes, em jogo da quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

Aos 62 minutos, o Benfica beneficiou também de um penálti cometido sobre Rafa. O médio João Mário não vacilou frente a Gianluigi Donnarumma e repôs a igualdade no Parque dos Príncipes.

Com este resultado, o Benfica e o PSG dividem a liderança do Grupo H da Champions com oito pontos.

Os portugueses e os franceses têm cinco pontos de vantagem sobre a Juventus e o Maccabi Haifa.