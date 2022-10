Maccabi Haifa vence Juventus e “facilita” contas ao Benfica

Os israelitas do Maccabi Haifa protagonizaram, esta terça-feira, uma das surpresas da presente edição da Liga dos Campeões de futebol, ao vencerem por 2-0 na receção à Juventus, deixando “entreabertas” ao Benfica as portas dos oitavos-de-final.

Num Grupo H em que as “águias” e os franceses do Paris Saint-Germain têm dominado - lideram com sete pontos -, a “juve” estava obrigada a vencer em Israel para se manter bem colocada na corrida aos oitavos de final, já depois de na semana passada ter vencido na receção à equipa israelita 3-1.

O Maccabi já tinha dado mostras na semana passada de que não era uma equipa fácil e entrou determinado hoje em provar que não tinha merecido a derrota em Turim, tendo chegado cedo à vantagem por Omer Atzili, aos 7 minutos.