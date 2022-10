Champions: FC Porto vence em Leverkusen e sobe ao segundo lugar do grupo

Os “dragões” marcaram o único golo da partida aos 6 minutos. Um golo que começou nos pés do guarda-redes Diogo Costa e terminou com o remate de Wenderson Galeno para o fundo da baliza da equipa alemã.

Com este resultado, o FC Porto sobe ao segundo lugar do Grupo B da Champions com seis pontos. Os “dragões” estão a quatro pontos do líder Club Brugge e têm mais dois do que o Atlético Madrid e três do que o Bayer Leverkusen.