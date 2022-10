Champions: Sporting perde frente ao Marselha com expulsões à mistura

O Sporting perdeu, esta quarta-feira, com o Marselha por 2-0, no Estádio José Alvalade, em jogo da quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões .

O Sporting ficou a jogar com nove jogadores aos 61 minutos, depois da expulsão de Pedro Gonçalves por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, o Sporting desce ao terceiro lugar do Grupo D da Champions Os “leões” têm seis pontos, os mesmos do que o Marselha - mas com desvantagem no confronto direto -, menos um do que o líder Tottenham e mais dois do que o Eintracht Frankfurt.