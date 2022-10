O FC Porto apurou-se esta quarta-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao golear o Club Brugge por 4-0 e depois do Atlético de Madrid não ter vencido na receção ao Bayer Leverkusen.

Depois de ter perdido nas duas primeiras jornadas, o FC Porto somou o terceiro triunfo seguido, com os tentos de Taremi (33 e 70), Evanilson (57) e Eustáquio (60) a definirem a vitória em casa do já apurado Club Brugge, que ainda não tinha sofrido golos.

Um dos heróis do triunfo portista foi o guarda-redes Diogo Costa: defendeu um penálti aos 51 minutos, o lance foi repetido por indicação do árbitro, devido a uma irregularidade, e o guarda-redes português voltou a defender.

O apuramento dos 'dragões' estava dependente da partida entre Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. O FC Porto precisava de um empate ou derrota da equipa espanhola para garantir o apuramento. A partida terminou empatada a dois golos.

Com os resultados de hoje, o FC Porto tem nove pontos, menos um do que o Club Brugge, também apurado, e mais quatro do que o Atlético de Madrid e cinco do que o Bayer Leverkusen.

O FC Porto é a segunda equipa portuguesa a assegurar o apuramento, depois de o Benfica ter assegurado a presença nos oitavos de final na terça-feira, com um triunfo sobre a Juventus (4-3).