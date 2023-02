Champions: cinco mil adeptos do FC Porto esperados em Milão

O FC Porto joga esta quarta-feira à noite com o Inter em Milão a primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e a SIC Notícias está em Milão para acompanhar os adeptos da equipa portuguesa.

A jornalista Cláudia Garcia vai acompanhar o jogo da equipa portuguesa e testemunhou as expectativas dos adeptos do FC Porto para o jogo.

São esperados cinco mil adeptos “azuis e brancos” no estádio Giuseppe Meazza, sendo esta a maior deslocação europeia da história do clube, sem contar com as finais europeias de 2003 e 2004.

Os "dragões" partem para a primeira mão com vontade de somar o sexto apuramento para os quartos-de-final e prosseguir uma série de 10 vitórias consecutivas na presente época.

O segundo classificado da I Liga, que não perde desde o 1-0 ante o Benfica, em outubro do ano passado, visita o segundo posicionado da Serie A.

Os futebolistas Fábio Cardoso, Matheus Uribe, Otávio, Galeno e Evanilson reintegraram, esta terça-feira, a convocatória do FC Porto, para a visita ao Inter Milão, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, apesar de constarem do boletim clínico.