Paris Saint-Germain e Tottenham afastados da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain e o Tottenham ficaram de fora da Liga dos Campeões, após perderem contra o Bayern Munique por 3-0 e com o AC Milan por 1-0, no agregado, respetivamente.

Mais um ano em que os sonhos do Paris Saint-Germain caem por terra e, mesmo com investimentos milionários em jogadores habituados aos grandes palcos mundiais, como Lionel Messi, Sérgio Ramos , Neymar e Mbappé, a equipa francesa foi incapaz de se qualificar para os quartos de final.

Na primeira mão, o PSG já tinha perdido em casa pela diferença mínima, 0-1. Apesar da qualificação ter estado em aberto para a segunda mão, os alemães do Bayern Munique conseguiram reforçar a sua vantagem em casa a ganhar por 2-0.

Já o Tottenham, equipa do lateral direito Pedro Porro, não conseguiu igualar o marcador no agregado contra o AC Milan, após ter perdido na primeira mão por 1-0 em Milão. Em casa, os spurs igualaram com a equipa italiana a zero.

Esta semana já ficaram de fora quatro equipas da maior competição europeia, o Borussia Dortmund, o Club Brugge, o PSG e o Tottenham Hotspur.

Quem já está nos quartos de final é o SL Benfica, o Chelsea, o Bayern Munique e o AC Milan, equipa de Rafael Leão.