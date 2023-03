Caos nas ruas de Nápoles: imagens violentas antes do jogo com Eintracht

Horas antes do jogo entre Nápoles e Eintracht Frankfurt, os adeptos das duas equipas semearam o caos nas ruas da cidade italiana. Os ultras do Eintracht Frankfurt foram impedidos pela UEFA de assistir ao jogo desta quarta-feira, mas entraram em força na cidade que vai receber o jogo. Há registo de feridos, carros incendiados e confrontos com a polícia.

No dia de um jogo decisivo, para os oitavos da Liga dos Campeões, a polícia não teve mãos a medir. Cerca de 900 agentes da polícia foram destacados para restabelecer a ordem, de acordo com o jornal Sportitalia. Mas, como é visível nos vídeos, têm sido lançadas cadeiras, pedras e tochas na direção das autoridades.

Os adeptos alemães ainda contaram com a ajuda dos adeptos de Atalanta.

Quem passou nas ruas deparou-se com um cenário de violência. Aos autocarros foram atiradas pedras e os os carros foram queimados.