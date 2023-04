Roger Schmidt espera "motivação extra" do Benfica na receção ao Inter de Milão

O Benfica recebe, esta terça-feira, o Inter de Milão para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. A águias não contou com Alexander Bah que está lesionado e Otamendi que está suspenso.

Na preparação para o jogo com o Inter de Milão, o treinador das águias, Roger Schmidt recebeu boas notícias. Gonçalo Guedes e Ristic juntaram-se à equipa para acabar a recuperação das respetivas lesões, no relvado. O setor que mais preocupa o técnico é a defesa, Otamendi vai ter de cumprir um jogo de castigo e, no final do clássico com o FC Porto, Grimaldo apresentou algumas queixas. Ainda assim, Schmidt garante que o lateral está apto e para o lugar de Otamendi há Lucas Veríssimo e Morato.

“É uma pena que não tenham jogado mais esta época porque valorizo muito a sua atitude e a sua qualidade, mas quando temos dois defesas centrais que têm jogado ao mais alto nível toda a época, como é o caso de António Silva e Nico, torna-se difícil jogarem mais vezes”, disse o treinador.

Na lista de preocupações está, também, João Mário, Florentino e Gonçalo Ramos que em caso de verem um amarelo, falham o jogo da segunda mão, em Itália. Uma situação que não preocupa o avançado português, Gonçalo Ramos.

"Já estou em risco há alguns jogos, mas se eles são mais agressivos serão eles que levam os cartões amarelos e não eu", referiu.

A equipa da Luz defronta o Inter, a quem nunca venceu um jogo oficial, mas a equipa italiana está a passar por uma crise de resultados, contudo Roger Schmidt olha mais para a qualidade do plantel adversário do que para os seis jogos sem ganhar.

“Na minha opinião, temos de olhar para os jogadores do Inter. Há tanta experiência na equipa, tanta qualidade e também, não só para nós, para os clubes e treinadores, é um jogo muito especial, um jogo dos quartos de final. O que eu espero dos meus jogadores é uma motivação extra porque é um jogo muito importante”, disse Schimdt

O Benfica recebe o Inter de Milão quatro dias depois da primeira derrota da época em casa. O jogo vai ter a arbitragem do inglês Michael Oliver e está marcado para as 20:00, esta terça-feira.