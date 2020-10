Liga Europa. DGS reduz lotação para o jogo do Sporting de Braga

A Direção-Geral da Saúde decidiu reduzir a lotação no jogo entre o Sporting de Braga e o AEK de Atenas, referente à primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, anunciou o clube minhoto.

No final da semana passada, o Sporting de Braga foi autorizado a receber até um máximo de 15% da lotação do estádio para o jogo, mas devido ao aumento do número de casos positivos, a DGS alterou a lotação máxima para 7,5%.

Esse limite já foi atingido, com a venda de 2.200 bilhetes e, por isso, a venda de ingressos está encerrada.

Esta decisão surge na sequência do anúncio feito pela UEFA no início do mês, no qual o organismo que gere o futebol europeu autorizava o regresso do público aos estádios nos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, num máximo de 30% da lotação dos recintos.

A UEFA ressalvou, na altura, que a decisão final caberia sempre às autoridades de saúde locais.

O encontro está marcado para esta quinta-feira às 20:00, em Braga.