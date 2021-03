José Mourinho condena falta de atitude dos jogadores do Tottenham

O treinador do Tottenham, o português José Mourinho, criticou esta quinta-feira a falta de atitude dos seus jogadores diante do Dinamo de Zagreb, que levou à eliminação da equipa inglesa nos oitavos de final da Liga Europa de futebol.

O Tottenham perdeu na visita aos croatas do Dinamo de Zagreb, por 3-0, após prolongamento, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, depois de ter vencido por 2-0 na primeira mão, em Londres.Mourinho disse que "é necessária outra atitude" por parte dos jogadores do Tottenham e confessou que está a "sentir muito mais do que tristeza", face à eliminação dos 'spurs'.

"Depois do jogo, fui ao balneário do Dinamo, para enaltecer aqueles jogadores. Deixaram tudo em campo: sangue, suor, energia e até lágrimas de felicidade no final. Tenho pena que uma equipa tenha ganho o jogo com base na atitude e no compromisso. O futebol não é apenas ter jogadores com mais qualidade. O princípio básico do futebol é a atitude e nisso eles superaram-nos", lamentou.