O árbitro escocês John Beaton vai dirigir o jogo entre o Estrela Vermelha e o Sporting de Braga, da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, anunciou hoje a UEFA.

O árbitro escocês, de 39 anos, vai ter como auxiliares os seus compatriotas Daniel McFarlane e Douglas Potter, com o inglês Andrew Madley como responsável pelas funções de videoárbitro (VAR).

John Beaton já tinha dirigido o Sporting de Braga na Liga Europa, tendo estado na derrota da equipa portuguesa frente ao Basaksehir (2-1), em 2017/18.

O jogo entre os sérvios do Estrela Vermelha e o Sporting de Braga está agendado para quinta-feira, às 17:45, no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, a contar para a primeira jornada do grupo F da Liga Europa.

Já a partida entre os ingleses do Leicester e os italianos do Nápoles, a contar para o grupo C da Liga Europa, vai ser arbitrado pelo português Tiago Martins, que será auxiliado por Luís Campos e Bruno Alves Jesus, enquanto o espanhol Alejandro Hernández será o VAR.