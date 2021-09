Liga Europa: SC Braga entra a perder na fase de grupos

O Sporting de Braga perdeu esta quinta-feira por 2-1 no reduto do Estrela Vermelha, em encontro da primeira jornada do grupo F da Liga Europa em futebol, disputado em Belgrado, na Sérvia.

A formação da casa adiantou-se no marcador aos 75 minutos, por Milan Rodic, os "arsenalistas" empataram na jogada seguinte, aos 76, por Galeno, mas, aos 85, os campeões europeus de 1990/91 voltaram ao comando, com um penálti de Aleksandar Katai.

No outro jogo do grupo, os dinamarqueses do Midtjylland, próximos adversários dos comandados de Carlos Carvalhal, em 30 de setembro, na Pedreira, empataram 1-1 na receção aos búlgaros do Ludogorets.