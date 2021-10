Spartak Moscovo de Rui Vitória derrotado pelo Leicester com 'poker' de Daka

O Spartak Moscovo, de Rui Vitória, desperdiçou esta quarta-feira uma vantagem de dois golos para ser derrotado, em casa, por 4-3 pelo Leicester, na Liga Europa de futebol, num jogo perfeito do zambiano Patson Daka, autor dos quatro golos ingleses.

Alexander Sobolev, aos 11 minutos, e o sueco Jordan Larsson, aos 44, deram a liderança aos russos no jogo da terceira jornada do Grupo C da Liga Europa, porém Daka, letal, respondeu com tentos aos 45, 48, 54 e 78.

Aos 86, uma boa combinação ofensiva culminou em novo golo de Sobolev, contudo os russos já não conseguiram resgatar qualquer ponto aos britânicos que contaram com o português Ricardo Pereira a titular.

Nas contas do grupo C, o Legia Varsóvia, que na quinta-feira visita o Nápoles, comanda com seis pontos, seguido do Leicester com quatro, Spartak Moscovo com três e os transalpinos com somente um.

A equipa de Rui Vitória somou o segundo desaire em casa, depois do 0-1 com o Legia na ronda inaugural, sendo que tinha compensado esse resultado com surpreendente êxito por 3-2 em Nápoles.