Liga Europa: os possíveis adversários do Sporting de Braga e FC Porto nos play-offs

Sporting de Braga e FC Porto vão disputar os 'play-offs' da Liga Europa de futebol sem se poderem defrontar nesta fase, em que as duas equipas arriscam encontrar adversários difíceis, após o sorteio marcado para segunda-feira.

O FC Porto 'caiu' para esta fase ao encerrar o grupo B da Liga dos Campeões no terceiro lugar, enquanto o Sporting de Braga falhou o apuramento direto para os oitavos de final da segunda competição europeia de clubes, ao terminar no segundo posto do grupo F.

Os 'dragões' vão enfrentar um dos 'vices' dos agrupamentos da Liga Europa, casos dos italianos do Nápoles e da Lazio, dos espanhóis da Real Sociedad e do Betis, dos escoceses do Rangers, dos croatas do Dinamo Zagreb e dos gregos do Olympiacos, orientados pelo português Pedro Martins.

Fora desta lista de segundos classificados dos grupos da Liga Europa permanece o Sporting de Braga, que não pode 'cruzar' com o FC Porto no sorteio marcado para segunda-feira, para os embates marcados para 17 e 24 de fevereiro de 2022.

A formação comandada por Carlos Carvalhal vai enfrentar um dos despromovidos da 'Champions', num lote de equipas em que se destacam os alemães do Borussia Dortmund e do Leipzig, os espanhóis do FC Barcelona e do Sevilha, os italianos da Atalanta, mas que integra ainda os russos do Zenit São Petersburgo e os moldavos do Sheriff.

Oitavos de final

Os vencedores dos 'play-offs', em que os segundos classificados dos grupos da Liga Europa jogam a segunda mão em casa, avançam para os oitavos de final da competição, para a qual já se apuraram Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Lyon, Mónaco, Bayer Leverkusen, West Ham e Spartak Moscovo, de Rui Vitória, além do Estrela Vermelha.

Os embates dos 'oitavos' estão marcados para 10 e 17 de março de 2022.

Saiba mais