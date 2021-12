Sporting de Braga segue na Liga Europa mas falha apuramento direto para os oitavos

O Sporting de Braga segue para os 16 avos de final da Liga Europa ao garantir o segundo lugar no grupo F.

A equipa minhota empatou esta quinta-feira frente ao Estrela Vermelha, primeiro do grupo e que passa diretamente aos oitavos de final da competição, por 1-1, no Estádio do Braga.

Os arsenalistas abriram o marcador aos 52 minutos, com um penálti de Galeno. A equipa sérvia igualou aos 70 minutos, com Katai a converter um penálti a favor do Estrela Vermelha.

O Sporting de Braga vai jogar o play off a 17 e 24 de fevereiro. Os 'play-offs' vão opor os segundos classificados de cada um dos oito grupos da Liga Europa aos terceiros colocados dos agrupamentos da Liga dos Campeões, incluindo o FC Porto, que não pode defrontar os bracarenses.