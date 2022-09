O Union Saint-Gilloise venceu, esta quinta-feira, o Union Berlin por 1-0 na Alemanha, na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Senne Lynen marcou o único golo da partida aos 39 minutos, com assistência de Victor Boniface. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Sven Michel aos 90+4 minutos.

Com este triunfo, a equipa da Bélgica divide a liderança do Grupo D com o SC Braga.