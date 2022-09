Os adversários do SC Braga: bicampeão a "meio gás", alemães de "ferro" e histórico da Bélgica

O SC Braga está no Grupo D da Liga Europa, juntamente com o Malmö, o Union Berlin e o Union Saint-Gilloise. A equipa portuguesa vai defrontar o bicampeão sueco, um emblema que se quer impor na Bundesliga e o vice-campeão belga.

Quem é o Malmö? O Malmö é um clube fundado em 1910. A equipa sueca tem a sua história repleta de presenças nas grandes competições europeias, tendo sido finalista vencido da Taça dos Campeões Europeus em 1979 - derrotado pelo Nottingham Forest.

David Lidstrom

Um clube que luta todas as épocas pela conquista do campeonato, o Malmö tem quase sempre a oportunidade de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. No entanto, nem sempre consegue atingir essa fase e “cai” para a segunda maior prova da UEFA - a Liga Europa. Desde a criação do modelo da Liga Europa (2009/10), o Malmö participa pela quarta vez na fase de grupos. 2011/12 - Fase grupos

2018/19 - 16-avos-de-final

2019/20 - 16-avos-de-final

2022/23 - Fase de grupos Na nova temporada de competições europeias, o Malmö começou a sua caminhada na luta pela presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que venceu a Liga da Suécia na última época. Na 1.ª pré-eliminatória da Champions eliminou os islandeses do Víkingur Reykjavík por 6-5 (resultado da eliminatória). Na 2.ª pré-eliminatória foi eliminado pelos lituanos do FK Zalgiris por 2-1 (resultado da eliminatória). Com esta derrota, a equipa “caiu” para as pré-eliminatórias da Liga Europa. Na 1.ª pré-eliminatória da segunda maior prova da UEFA eliminou os luxemburgueses do Dudelange por 5-2 (resultado da eliminatória). No play-off eliminou os turcos do Sivasspor por 5-1 (resultado da eliminatória) e apurou-se para a fase de grupos da Liga Europa. Na história, os suecos nunca enfrentaram o SC Braga, mas já jogaram com o Sporting, Benfica e Fabril Barreiro. O saldo positivo é dos portugueses que têm cinco vitórias em oito jogos. De acordo com o “Transfermarkt”, o plantel do Malmö está avaliado em 26,55 milhões de euros, sendo Dennis Hadzikadunic o seu jogador mais valioso (3,0 M€). O melhor marcador da equipa é o avançado sueco Kiese Thelin com 11 golos em 23 jogos em todas as competições. No campeonato sueco, o Malmö ocupa o 7.º lugar com 34 pontos em 21 jornadas - 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Palmarés 10 - Taça Intertoto

22 - Liga da Suécia

15 - Taça da Suécia

2 - Supertaça da Suécia

Quem é o Union Berlin? O Union Berlin é um clube da Alemanha fundado em 1966. Com menos de 100 anos de história, os alemães tentam impor-se nos lugares cimeiros da Bundesliga (Liga da Alemanha), depois de ter regressado ao principal escalão em 2019. No entanto, o clube tem um Campeonato da Alemanha - a competição que antecede a Bundesliga - no palmarés.

Maja Hitij

Os alemães estão pela segunda época consecutiva numa prova da UEFA, depois de na época transata terem participado na primeira edição da Liga Conferência - foram eliminados na fase de grupos. O Union Berlin estreia-se no atual modelo da Liga Europa (desde 2009/10) depois de na temporada passada ter conquistado o 5.º lugar da Liga da Alemanha, que garantiu a presença na fase de grupos da prova. Na história, os alemães nunca enfrentaram equipas portuguesas, tratando-se de uma estreia no duelo com o SC Braga. De acordo com o “Transfermarkt”, o plantel do Malmo está avaliado em 89,30 milhões de euros, sendo Sheraldo Becker o seu jogador mais valioso (7,0 M€). O avançado internacional pelo Suriname, Becker, é também o melhor marcador da equipa com 5 golos em 6 jogos em todas as competições. No campeonato alemão, o Union Berlin ocupa o 4.º lugar com 11 pontos em 5 jornadas - 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Palmarés 1 - Taça Intertoto

1 - Campeonato da Alemanha (prova que antecede a Bundesliga)

Quem é o Union Saint-Gilloise? O Union Saint-Gilloise é um clube da Bélgica fundado em 1897. O clube de Bruxelas regressou à principal divisão em 2021 e tenta chegar à glória conquistada no início do século XX - mais de 10 campeonatos conquistados entre 1904 e 1935.

Plumb Images