O Sporting de Braga complicou esta quinta-feira o apuramento para a próxima fase da Liga Europa, após perder no terreno do Union Berlim por 1-0, na 5.ª jornada do grupo D.

Um desaire que atira a equipa minhota para o 3.º lugar do grupo, com 7 pontos, menos dois que a equipa alemã e menos seis que o já apurado Union St. Gilloise, da Bélgica, com apenas uma jornada por disputar.

Em atualização