Liga Europa: Friburgo está nos oitavos, Grupo F adia decisões para a última jornada

Nos restantes grupos da Liga Europa, destaque para a qualificação do Friburgo para os oitavos de final da competição. Os alemães garantiram o primeiro lugar. Já no Grupo F todas as decisões estão adiadas para a última jornada.

Classificação do Grupo F

Lazio - 8 pontos

Sturm - 8 pontos

Feyenoord - 5 pontos

Midtjylland - 5 pontos

Classificação do Grupo G

Friburgo - 13 pontos

Qarabağ - 7 pontos

Nantes - 6 pontos

Olympiacos - 2 pontos

Classificação do Grupo H