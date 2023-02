Rúben Amorim assume que "ligação" com os adeptos do Sporting foi "quebrada"

No fim do jogo do Sporting frente ao Midtjylland, Pedro Gonçalves mostrou-se desiludido com a falta de apoio vindo das bancadas. Rúben Amorim também não ficou indiferente e reconheceu que a ligação entre a equipa e os adeptos está quebrada.

O Sporting recebeu os dinamarqueses do Midtjylland, em jogo para o playoff dos oitavos de final da Liga Europa, e sofreu para arrancar um empate já ao cair do pano.

Valeu o cabeceamento certeiro do capitão Coates que deixou assim a eliminatória em aberto para a segunda mão, que será disputada na próxima quinta-feira.

No final da partida, Rúben Amorim constatou que a equipa leonina entrou “bem” no jogo, mas foi perdendo a confiança ao longo dos 90 minutos, o que permitiu aos forasteiros adiantarem-se no marcador aos 77 minutos.

Ligação com os adeptos “foi quebrada”

O técnico “verde e branco” confessou ainda que a equipa sentiu o “ambiente” de desagrado que se fez notar nas bancadas e admitiu que este é “um momento difícil” para os adeptos, referindo-se à época atípica marcada pelo rendimento abaixo do esperado.

Atirou ainda que a relação entre a equipa e a massa adepta não atravessa a melhor fase:

“Temos noção da relação que temos com o adepto e que foi quebrada um bocadinho a ligação que tínhamos com eles devido aos resultados”

Pote diz que sente “a falta de apoio”

O goleador de serviço do Sporting, Pedro Gonçalves, - leva 12 golos em 32 jogos- também teceu comentários acerca do apoio sentido pelos atletas do Sporting na partida desta quinta-feira. Pote referiu que a “falta de confiança e a falta de apoio vai-se sentindo dia após dia".

No entanto, garantiu que a equipa é profissional e que vai continuar a fazer o seu trabalho.

O atleta apelou, por fim, aos adeptos para que continuem a apoiar os jogadores, ao invés de estarem contra eles. Garantiu também que os comandados de Rúben Amorim vão “para a frente” e continuam “a acreditar até ao fim”.