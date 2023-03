O Sporting qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Liga Europa ao vencer no reduto do Arsenal por 5-3, no desempate por penáltis.

O jogo - empatado a uma bola no tempo regulamentar - seguiu para prolongamento, mas nem nos 30 minutos complementares ficou decidida a passagem aos quartos de final, mesmo com a equipa do Sporting reduzida a 10 jogadores. Foi mesmo preciso ir a penáltis e foi aí que os leões se impuseram, com Adán a defender o remate de Martinelli.