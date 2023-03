Liga Europa: Sporting elimina Arsenal nos penáltis e está nos quartos de final

Os ingleses inauguraram o marcador aos 19 minutos, aproveitando uma falha defensiva na equipa leonina, com um golo de autoria de Granit Xhaka.

O Sporting não se deixou ficar e Pedro Gonçalves respondeu com um golaço , aos 62 minutos. Num remate a partir do meio-campo, o sportinguista não deu hipótese ao guardião inglês e deixou todos boquiabertos.

O jogo seguiu para prolongamento, mas nem nos 30 minutos complementares ficou decidida a passagem aos quartos de final, mesmo com a equipa do Sporting reduzida a 10 jogadores. Foi preciso ir a penáltis e foi aí que os leões se impuseram, com Adán a defender o remate de Martinelli.