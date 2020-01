O que aconteceu ao edifício que ia servir de sede à fundação Sindika Dokolo

O Bloco de Esquerda vai pedir a retirada da medalha de mérito da cidade do Porto a Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos. O presidente da CM do Porto, Rui Moreira, disse que não está a analisar a retirada da condecoração. Em relação ao edifício adquirido à camara para ser a sede da fundação Sindika Dokolo na Europa, o autarca do Porto afirmou que nada sabe sobre o projeto.

LUANDA LEAKS: A INVESTIGAÇÃO

A decisão surge na sequência de uma investigação levada a cabo pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, intitulada de Luanda Leaks, a maior investigação jornalística alguma vez feita aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos. Mais de 715 mil documentos foram analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo começaram a ser divulgados.

O Expresso e a SIC associaram-se a este consórcio internacional e revelam como a filha do antigo Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai, controlada por pessoas próximas. Todas elas portuguesas.