BCG rompe ligação com Isabel dos Santos e marido

Depois da PwC, agora é a Boston Consulting Group que anuncia que não vai trabalhar mais com Isabel dos Santos com o marido no futuro.

Ao jornal Expresso, a consultora disse que as acusações contra a empresária são muito sérias e preocupantes e adiantou que está a investigar os contornos dos negócios feitos no passado com empresas ligadas ao casal.

A empresa admite ter trabalhado durante onze meses para a "De Grisogono", empresa de joalharia que a justiça angolana diz ter sido comprada pela empresária e pelo marido com dinheiro da empresa pública de diamantes, a Sodiam. Contudo, a BCG garante que esse trabalho terminou há mais de seis anos.

